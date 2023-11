Tunnel-Drama in Indien: Rückschlag bei Rettung von Arbeitern

In Indien sind seit zwei Wochen 41 Arbeiter in einem Tunnel eingeschlossen. Die Rettungsarbeiten ziehen sich nun weiter in die Länge. Nach mehreren Reparaturen ist eine große Bohrmaschine endgültig kaputtgegangen. Die Helfer setzen nun unter anderem auf kleinere Werkzeuge.

Dadurch verlängern sich die Bergungsarbeiten laut Behördenmitarbeitern vor Ort. Der an den Arbeiten beteiligte Experte Arnold Dix aus Australien sagte dem indischen Fernsehsender NDTV am Sonntag, dass er eine Rettung bis Weihnachten erwarte.

Stahlteile und defekte Maschinen hindern Arbeit von Bohrmaschine

Bei den nun geplanten Bohrarbeiten müssen Helfer einzeln in das bislang in den Berg gedrückte Rohr gehen und sich mit entsprechenden Werkzeugen vorarbeiten. Außerdem werde versucht, vertikal in den Berg zu bohren, um auch so zu den Eingeschlossenen zu gelangen.