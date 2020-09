Die Anzahl der Flüchtlinge, die aus der Türkei nach Griechenland übersetzen, ist von 36.300 in 2017 auf 74.600 in 2019 gestiegen. Die gesamten Ankünfte der Menschen, die die europäische Union erreichen, nimmt aber ab: Kamen 2017 185.100 Flüchtlinge an, waren es 2019 123.700.