Ob die Geflüchteten, die von der "Ocean Viking" gerettet wurden, in der EU bleiben dürfen, ist unklar. Sie müssen nun um das sogenannte Asyl, also vorübergehenden Schutz, bitten. Menschen, die in ihren Heimatländern zum Beispiel keine Arbeit oder nicht genug zu essen haben, haben in der Regel kein Recht auf Asyl und dürfen nicht in Europa bleiben. Sie werden wieder zurück in ihre Heimatländer geschickt. Bleiben dürfen Menschen, die in ihren Heimatländern bedroht, verfolgt oder unterdrückt werden. Sie haben ein Recht auf Asyl.