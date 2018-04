Trümmer in der syrischen Hauptstadt Damaskus Quelle: reuters

Mittlerweile kämpfen viele verschiedene Gruppen in Syrien, die alle an die Macht wollen - unter ihnen auch die Terrorgruppe IS. Und auch andere Länder beteiligen sich inzwischen an dem Krieg. Die Kämpfe sind sehr brutal und in ganz Syrien leiden die Menschen unter ihnen. Vermutlich sind dabei schon mehr als 400.000 Menschen gestorben. In vielen Orten gibt es kaum noch Lebensmittel und viele Kinder können nicht in die Schule gehen. In manchen Gebieten müssen sie wegen der Bomben immerzu in den Kellern ihrer Häuser bleiben. Aus Angst vor den Kämpfen verlassen viele ihre Heimat.