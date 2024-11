Vulkan auf Island erneut ausgebrochen - Dorf evakuiert

Auf der Reykjanes-Halbinsel in Island ist es erneut zu einem Vulkanausbruch gekommen. Derzeit ist keine Infrastruktur bedroht – der Ort Grindavik muss aber wieder evakuiert werden.

Eyjafjallajökull - der Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen legte 2010 den Flugverkehr über Europa lahm und verschaffte Island so weltweit Schlagzeilen.

In diesem Jahr brauchen die Isländer wegen eines anderen Vulkans starke Nerven: Auf der bei Touristen beliebten Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik spuckte die Sundhnukagigar-Vulkanspalte in der Nacht zum Donnerstag glühende Lava und Rauch, wie der isländische Wetterdienst berichtete. Das nahe gelegene Fischerdorf Grindavík wurde evakuiert - wieder einmal.

Warum brechen auf Island so oft Vulkane aus?

Einwohner von Ausbruch überrascht

Entsprechend überraschend kam der Eruptionsbeginn selbst für diejenigen, die sich schon längst auf ein Leben mit dauerhafter Vulkangefahr eingestellt haben: Fannar Jónasson, der Bürgermeister von Grindavík, sagte dem isländischen Rundfunksender RÚV zufolge, die Eruption sei unerwartet aufgetreten. "Aber die Natur ist unberechenbar", wurde er von dem Sender zitiert. Die Einheimischen hätten sich an die Evakuierung ihres Ortes mittlerweile gewöhnt.

Lava zerstörte im Januar Häuser in Grindavík

Bei einem vergangenen Ausbruch im Januar waren drei Häuser in den Ausläufern Grindavíks von Lavamassen erfasst worden - erstmals seit einem halben Jahrhundert hatte ein Vulkanausbruch auf Island damit Behausungen zerstört.

Diesmal jedoch scheint die Lage der Eruption für den Ort günstiger zu sein: Die Lava floss bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht in die Richtung des kleinen Ortes, in dem vor den Ausbrüchen etwa 4.000 Menschen lebten und in dem nur noch einige Dutzend Häuser bewohnt sind.