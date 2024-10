Amnesie nach Unfall: Italiener verliert 39 Jahre Erinnerung

Durch den Unfall erlitt er nach Feststellung der Ärzte eine Amnesie - verlor also große Teile seines Gedächtnisses. Jetzt arbeitet er auch mit Hilfe von Psychologen daran, sich in seiner Umgebung wieder zurechtzufinden. An Handys, den Euro und andere Dinge musste er sich erst wieder gewöhnen.

Gedächtnisverlust nach Unfall in Rom

Mann erkennt seine eigene Familie nicht wieder

Es war seine Frau. Später habe sich ein 35-jähriger Mann vorgestellt - sein Sohn. D'Adamo erinnert sich an seine damaligen Gedanken so: "Wie kann ein Mann, der lange vor mir geboren wurde, mein Sohn sein? Und welche Frau denn? Ich war nicht verheiratet, aber verlobt, und zwar nicht mit dieser Frau, die fast 60 sein musste, sondern mit einem 19-jährigen Mädchen."

Leben mit Hilfe von Familie und Freunden rekonstruiert

Also tue ich aus Höflichkeit so, als ob ich ihn erkenne und erwidere den Gruß.

Können wir unseren Erinnerungen trauen? Was beeinflusst, wie das Gehirn Ereignisse abspeichert? Diesen zentralen Fragen geht Jasmina Neudecker in "Terra Xplore" auf den Grund.

Italiener kannte weder Smartphones noch Navis im Auto

Heute arbeitet er als Hausmeister in einer Schule. Vieles sei nach dem Gedächtnisverlust neu für ihn gewesen, so d'Adamo: Internet, Smartphones oder auch Navigationsgeräte im Auto. "Ich erinnere mich noch an das Erstaunen, als ich in einem Auto fuhr, das mir auf einem Bildschirm den Stadtplan von Rom zeigte, während eine Stimme mir sagte, ich solle rechts abbiegen."