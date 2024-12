Jahreswechsel: Wenn der Blick auf 2024 vor allem wehtut

Der Tag, an dem Leni beerdigt wird, ist ein grauer Herbsttag. Alle, die Abschied von der 16-Jährigen nehmen wollen, sind gekommen: ihre Familie, ihre Freundinnen und Freunde aus der Schule und vom Leichtathletik-Verein, ihre Trainer und Lehrer.

Als der weiße Sarg zum Grab gebracht wird, bekommt jeder der Trauernden einen pinkfarbenen Luftballon. Es sind Hunderte. Später lassen sie sie gemeinsam steigen: In einem Moment, in dem sich die dunklen Wolken zur Seite schieben, fliegen die Ballons ins Licht.

Leni kämpfte fast ein Jahr gegen den Krebs

Für ihre Mutter ist dieser Moment am Grab eine der hoffnungsvollen Erinnerungen aus diesem Jahr. Viele andere schmerzen: die schlaflosen Nächte, die ständige Angst, der Abschied.

Leni hatte Krebs. In ihrem Bauch war ein Weichgewebetumor gewachsen. Ziemlich selten und aggressiv. Fast ein Jahr lang kämpfte sie ums Überleben. Sie starb elf Monate nach der Diagnose.

Ich habe höchsten Respekt vor Leni, was sie geleistet hat. Sie war immer stark, irgendwie stärker als ich.

Monika Beuttel war alleinerziehend. Leni und sie ein eingeschworenes Team. Sie fehlt ihr jeden Tag und erst recht an den Feiertagen.

Jahreswechsel: Nichts ist wie sonst

Für Menschen, die einen Schicksalsschlag erlitten haben, kann der Jahreswechsel eine besonders schwere Zeit sein. "Da wird Trauernden häufig klar, dass es dieses Jahr nicht ist, wie sonst und nie wieder so sein wird," sagt die Trauerbegleiterin Lilian Binder. Trauer bedeute auch, sich an eine neue Realität gewöhnen zu müssen, die man bisher nicht kannte.

Das Wichtigste sei, dies anzuerkennen: "Dass es eine besonders beschissene Zeit ist jetzt. Punkt." Trauernde dürften sich das eingestehen und gleichzeitig Schönes zulassen, wie zum Beispiel Verabredungen zu Partys, wenn sie sich danach fühlen. Trauerbegleiterin Binder rät: "Ausprobieren, was guttut und sich die Freiheit nehmen sonst einfach wieder zu gehen."

Freunde und Familie geben Halt

Nach Lenis Tod zieht Monika Beuttel sich zurück. Sie will mit niemandem so richtig sprechen. Sie versteht nicht, wie alle um sie herum weiterleben, sich die Welt weiterdreht. Ihre war stehengeblieben.

2024 aber habe sie gelernt, Hilfe anzunehmen. "Ich war immer so ein Typ, der sagt, ich schaffe das alles alleine." Jetzt freue sich über Einladungen, eine Runde spazieren zu gehen, und Freunde, die Essen bringen, wenn sie es nicht aus dem Bett schafft. Außerdem geht sie regelmäßig zur Psychotherapie und Trauerbegleitung. Da hat sie eine Erinnerungskerze mit pinkfarbenen Luftballons beklebt. Und zuletzt einen Ballon aus Ton geformt. All das hilft ihr sehr.

Bitte immer konkrete Angebote machen, da zu sein, sprechen zu können - und akzeptieren, wenn es in dem Moment nicht angenommen wird.

Langfristig helfe es Betroffenen sehr, Halt zu finden, wenn sie wenn sie immer wieder signalisiert bekommen, dass man an ihrer Seite bleibt.

Was heißt es, einen geliebten Menschen zu verlieren? Ein Film über Trauernde und die, die ihnen helfen.

17 pinkfarbene Luftballons an Lenis Geburtstag

Das neue Jahr wird für Monika Beuttel das erste ohne Leni sein. Jeden Tag wird sie daran erinnert werden. Ihr Handy zeigt ihr Archivfotos an - "Heute vor einem Jahr".

Sie freut sich darauf und weiß gleichzeitig, dass der Verlust an manchen Tagen schwerer auszuhalten sein wird. Vor allem an Lenis Geburtstag. Sie wäre bald 17 Jahre alt geworden. Ihre Mutter will trotzdem feiern - mit Kaffee, Kuchen und 17 pinkfarbenen Luftballons.