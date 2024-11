Karnevalsbeginn: Narren starten in die fünfte Jahreszeit

Pünktlich um 11:11 Uhr haben in den Karnevalshochburgen am Rhein zehntausende Menschen die neue Karnevalssession eröffnet. Vor allem Köln, Düsseldorf und Mainz verzeichneten einen starken Andrang der Jecken und Narren. Die Kostümierten ließen sich auch vom schlechten Wetter nicht abhalten.

Ab 11:11 Uhr feierten die Jecken in Köln den Auftakt der Karnevalssession - in bunten Kostümen trotzten sie der Kälte.

Erstes schwules Dreigestirn

Das Kölner Dreigestirn feiert in diesem Jahr eine Premiere: Erstmals stellt mit der StattGarde eine homosexuelle Karnevalsgesellschaft Prinz, Bauer und Jungfrau und schickt ein schwules Dreigestirn in die Session.

Traditionell beginnt am 11.11. die närrische Saison. In den Hochburgen Mainz, Düsseldorf und Köln wurde auch letztes Jahr ausgelassen gefeiert.

9.000 Menschen auf dem Mainzer Schillerplatz

Zum Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz in Mainz kamen am Vormittag 9.000 Menschen. Nach dem Herabzählen des Countdowns bis 11:11 Uhr wurde dort das närrische Grundgesetz verlesen. Der Beginn der fünften Jahreszeit wurde traditionell mit dem Narrhallamarsch und einem dreifach donnernden Helau begleitet.

Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) wandte sich mit einer Rede an das närrische Volk: "Lasst uns hoffen auf Frieden in Mainz und der Welt, nur der Frieden unsere Freiheit sicherstellt." Auch in anderen Städten in Rheinland-Pfalz wie Trier oder Koblenz feierten Närrinnen und Narren den Auftakt der Fastnacht.