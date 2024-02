Hunderttausende zu Rosenmontagszügen erwartet

Noch bei Dunkelheit sind die ersten Jecken in Nordrhein-Westfalen in den Rosenmontag gestartet. Einige Frühaufsteher fanden sich in ihren bunten Kostümen schon gut drei Stunden vor Start des traditionellen "Zochs" in der Kölner Innenstadt ein.

Fans der fünften Jahreszeit sind sich einig: Es heißt Karneval! Nee, Fasching. Nee, Fastnacht - oder? Warum die närrische Zeit unterschiedlich heißt, erklären wir im Video. 10.02.2024 | 1:31 min

Jecken feiern den Höhepunkt des Straßenkarnevals

Die Rosenmontagszüge sind eine Kölner Erfindung. Vor 200 Jahren, im Winter 1822/23, setzten sich in einem Weinhaus hinter der romanischen Kirche St. Ursula einige Vertreter der Kölner Oberschicht zusammen und überlegten, wie das rohe Fastnachtstreiben domestiziert werden könnte. Ihr Vorbild war der kultivierte venezianische Karneval. Deshalb importierten sie als Erstes den Namen und tauften die Fastnacht in Karneval um. Als Zweites erfanden sie einen romantischen Maskenzug. Vermutlich wurden sie dabei von Triumphzügen der Fürsten und Feldherren inspiriert, vor allem aber von der jährlichen Fronleichnamsprozession der katholischen Kirche. Zur Organisation des Zuges bildeten die Initiatoren im Januar 1823 ein "festordnendes Comité für die Carnevalslustbarkeiten". Obwohl bis zum Rosenmontag nur noch zwei Wochen Zeit waren, gelang den Organisatoren schon mit dem ersten Zug ein großer Erfolg. Im nächsten Jahr waren an den Karnevalstagen schon alle Zimmer in sämtlichen Gasthäusern der Stadt ausgebucht. Deshalb dauerte es auch nicht lange, bis andere Städte das Kölner Vorbild kopierten. Jedes Jahr haben die großen Karnevalszüge in Köln, Düsseldorf oder Mainz ein anderes Motto. Der allererste Kölner Rosenmontagszug von 1823 hatte als Thema: "Thronbesteigung des Helden Carneval". Immer mal wieder spielte das Motto auf aktuelle Entwicklungen an. Als die Kölner zum Beispiel 1849 auf eine "Reise nach Californien" gingen, hatte gerade der kalifornische Goldrausch begonnen. Quelle: dpa

Größter Karnevalsumzug in Köln erwartet

Der größte Umzug findet traditionell in Köln statt, das diesjährige Motto lautet dort: "Wat e Theater - wat e Jeckespill" (frei übersetzt: "Welch ein Theater - welch ein Narrenspiel"). In Düsseldorf feiern die Karnevalisten unter dem Motto "Wat et nit all jöwt" und in Mainz lautet das diesjährige Fastnachtsmotto "Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein", was sich auf einen Schoppen Wein bezieht.