Karneval: Einige Verletzte und ein Todesfall am Wochenende

Bei Karnevalsumzügen am Wochenende kommt es vielerorts zu Unfällen und Verletzten. Im rheinland-pfälzischen St. Goarshausen gerät ein Mann unter einen Karnevalswagen und stirbt.

Umzüge am Wochenende

Narren auf einem Motivwagen bei einem Karnevalsumzug in Osnabrück. Quelle: dpa

Zehntausende Narren und Närrinnen haben sich am Wochenende auf den karnevalistischen Höhepunkt am Rosenmontag eingestimmt. Bei durchwachsenem Wetter zogen in vielen Teilen Deutschlands bunt kostümierte Menschen durch die Straßen, auch außerhalb der rheinischen Karnevalshochburgen.

Dabei kam es vielerorts zu Unfällen mit Verletzten. Im rheinland-pfälzischen St. Goarshausen endete der Karnevalsumzug mit einem Todesfall.

Mann gerät unter Karnevalswagen und stirbt

Ein 20-jähriger Mann geriet in der Stadt am Rhein am Samstagnachmittag unter einen fahrenden Karnevalswagen, nachdem der dortige Umzug bereits beendet war, und wurde tödlich verletzt.

Die Polizei sichert die Unfallstelle im rheinland-pfälzischen St. Goarshausen. Quelle: dpa

Es sei noch zu früh, etwas zum Unfallhergang zu sagen, erklärte ein Sprecher der Polizei in Koblenz zunächst. Die Untersuchungen dauerten noch an, und Zeugen würden vernommen.

Zwei Männer in Hessen von Fastnachtswagen gefallen

Auch in Hünfelden in Hessen kam es zu einem Zwischenfall. Auf dem Weg zu einem Fastnachtsumzug wurden zwei Männer schwer verletzt, als sie von einem Fastnachtswagen fielen.

Wenn an Karneval etwas schief geht, sind die Helfer nicht weit. Das ZDF begleiten ein Team der Johanniter an Altweiber in der Düsseldorfer Altstadt. 09.02.2024 | 5:59 min

Der 50-Jährige und der 31-Jährige stürzten den Angaben zufolge während der Fahrt aus großer Höhe von dem Aufbau auf die Straße. Die Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben vom Sonntag weiter an.

Auch in Steinfeld in Bayern verletzte sich ein 27-jähriger Mann bei einem Sturz von einem Faschingswagen schwer. Wie die Polizei mitteilte, wollte er mit einem 29-Jährigen auf einem benachbarten Wagen anstoßen, lehnte sich mit Schwung über die Brüstung, stürzte vier Meter hinab und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf.

Auf vielen deutschen Straßen herrscht an Altweiberfastnacht der Ausnahmezustand - etwa in Köln und Düsseldorf. 08.02.2024 | 1:19 min

Kirchberg: Motivwagen umgekippt, vier Verletzte

Auf dem Weg zu einem Fastnachtsumzug im rheinland-pfälzischen Kirchberg kippte ein Motivwagen in einer Kurve um. Dabei seien vier Personen leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Zwei weitere Personen seien zur Überprüfung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Es werde aber nicht von schwereren Verletzungen ausgegangen.

Im rheinland-pfälzischen Bad Hönningen wurde bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten am Rande einer Karnevalsveranstaltung ein 38-Jähriger am Kopf verletzt. Die Beamten stießen eigenen Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen vor einer Halle auf rund 60 teils stark alkoholisierte und auch aggressive Karnevalisten. Der Verletzte habe noch im Krankenhaus in Linz randaliert, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Bildhauerin Marina ist aus ihrer Heimat Russland nach Deutschland geflohen. In Düsseldorf arbeitet sie jetzt beim Karnevalswagenbauer Jacques Tilly und fühlt sich wieder frei. 08.02.2024 | 2:57 min

Jecken müssen an Rosenmontag mit Regen rechnen

Zum Höhepunkt der Karnevalszeit, dem Rosenmontag, bleibt das Wetter wohl durchwachsen. Deshalb rät der Deutsche Wetterdienst (DWD) Karnevalisten zu einem "Kostüm mit einer regenfesten Kopfbedeckung" oder einem Schirm in der Tasche.

An dem Tag soll es nach Angaben der Wetterexperten vom Sonntag mitunter zwar Wolkenlücken mit ein paar Sonnenstrahlen geben. Dennoch ziehen immer wieder Schauer übers Land. Mit sieben bis elf Grad wird es mild, nur im Nordosten bleibt es noch etwas kühler.