Die britische Königin Elizabeth II. war am 8. September 2022 nach 70 Jahren auf dem Thron im Alter von 96 Jahren gestorben. Daraufhin trat ihr ältester Sohn Charles ihre Nachfolge an. Seine Krönung findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. Unter den rund 2.000 Gästen wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Vertreter Deutschlands sein.