Das spezielle "Chrisam" oder heiliges Salböl wurde den Angaben zufolge mit Sesam, Rose, Jasmin, Zimt, Neroli, Benzoe, Amberöl und Orangenblüten parfümiert. Die Zeremonie fand am Freitag in der Grabeskirche statt, die dem christlichen Glauben zufolge an dem Ort steht, an dem Jesus gekreuzigt und begraben wurde. Das Öl, nun in einem silbernen Flakon aufbewahrt, stammt vom Ölberg am Rande der Jerusalemer Altstadt.