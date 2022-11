Auch die urbanen Zentren Europas wachsen und verdichten sich. Wie sich das tägliche Leben in einem schwimmenden Haus anfühlt, wissen Sacha und Jan. Sie wohnen schon seit elf Jahren in "Steigereiland", einer schwimmenden Siedlung östlich von Amsterdam. Sie haben den Kauf nie bereut, auch wenn Wind und Wasser jetzt schon an der Substanz nagen. Bieten schwimmende Wohnungen am Ende eine Lösung, um günstigen urbanen Wohnraum auch in Deutschland zu schaffen?