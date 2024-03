"Earth Hour": Wie groß ist der Wunsch nach Klimaschutz?

Das Brandenburger Tor wird dunkel sein, ebenso der Eiffelturm, das Empire State Building und auch die Harbour Bridge in Sydney. Am Samstagabend um jeweils 20:30 Uhr Ortszeit gehen zur "Earth Hour" eine Stunde lang die Lichter aus. Wie eine La-Ola-Welle wird sie sich um den Globus schieben. So war es schon vor einem Jahr , in den 16 Jahren davor und so wird es wohl auch am Samstagabend sein.