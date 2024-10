Weltkriegsbombe in Köln kontrolliert gesprengt

In Köln ist die aufwändigste Bombenentschärfung seit dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich abgeschlossen worden. Eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe wurde am Abend von Experten kontrolliert gesprengt, wie die Stadt mitteilte.

650 Patienten evakuiert - 6.400 Anwohner verließen Wohnungen

Bombenentschärfungen an sich sind in Köln Normalität - die Stadt gehörte zu den am stärksten bombardierten des Zweiten Weltkriegs. So fand in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1942 der erste "Tausend-Bomber-Angriff" der britischen Royal Air Force auf eine deutsche Metropole statt.