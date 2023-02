In der Sache allerdings bleibt Goecke hart und tritt selbst als Kritiker auf: "In einer Zeit, die auf alles, was wir tun und sagen, so sensibel reagiert, muss sich auch die Kulturkritik unter der unstrittigen Prämisse der Pressefreiheit die Frage stellen, wo sie die Grenze zu Beleidigung, Mobbing und Geschäftsschädigung zieht." Für Wiebke Hüster sind Goeckes Einlassungen unakzeptabel, machte sie am Dienstagabend gegenüber dem ZDF deutlich.