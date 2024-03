Saarland: Polizei beendet Bedrohungslage in Aachener Klinik

Die Frau werde sich nach Angaben der Polizei in einem Strafverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten müssen.

Die Polizei in Aachen hat am Montag einen mehrstündigen Großeinsatz in einem Krankenhaus mit einem Notzugriff beendet. Nach Angaben der Polizei betrat eine 65-jährige Frau gegen 17 Uhr das Luisenhospital mit einer Waffe, die sich erst später als Schreckschusswaffe herausstellte, und einem auffallend großen Gürtel.