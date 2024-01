Frankfurt: Alkoholisierter Mann mit Machete festgenommen

In der Frankfurter Taunusstraße ereignete sich ein bizarrer Vorfall, als ein Mann mit Machete durch die Straße zog.

Weil er sich angeblich vor Reptiloiden schützen wollte, hat in Frankfurt am Main ein mit einer Machete bewaffneter, betrunkener Mann eine Kettenreaktion von Vorfällen ausgelöst, die am Ende zu mehreren Verletzten führten.