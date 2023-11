Handgranate an Frankfurter Bahnhof Hauptwache gefunden

An der Frankfurter S- und U-Bahnstation Hauptwache ist nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen eine echte Handgranate gefunden worden. Ob diese scharf gewesen sei, müsse noch in der kriminaltechnischen Untersuchung geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt am Dienstag. Wann das Ergebnis vorliege, könne noch nicht abgeschätzt werden. Die Hauptwache ist eine wichtige U-Bahn- und S-Bahn-Station in der Innenstadt.