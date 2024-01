München: Schaffner stößt Frau wohl auf Bahnsteig zurück

Eine Frau hat am Münchner Hauptbahnhof versucht, einen Zug an der Abfahrt zu hindern. Dabei kam es zum Streit mit einem Schaffner, bei dem die Frau den Angaben zufolge verletzt wurde.

Der 53-jährige Zugbegleiter wollte am Sonntagnachmittag die 40-jährige Frau nicht in einen abfahrbereiten Eurocity einsteigen lassen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Auch ihrer Bitte, auf ihre Kinder zu warten, wollte er demnach nicht nachkommen.