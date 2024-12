Berlin: Reizgas an Grundschule versprüht, 44 Kinder verletzt

Eine unbekannte Person versprüht an einer Berliner Grundschule Reizgas - 44 Kinder werden verletzt. Es sei nicht der erste Fall dieser Art, sagt die Gewerkschaft der Polizei.

Grundschule in Berlin-Weißensee

An einer Berliner Grundschule sind dutzende Kinder durch Reizgas verletzt worden. (Symbolbild) Quelle: dpa

Zahlreiche Kinder sind in einer Grundschule in Berlin-Weißensee durch Reizgas verletzt worden. Ein Kind sei schwer verletzt, 43 weitere erlitten Reizungen der Augen und Atemwege, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Rettungskräfte brachten 22 der Kinder ins Krankenhaus, die anderen 22 kamen nach Hause zu ihren Eltern.

Eine unbekannte Person habe am Morgen das Reizgas in der Schule versprüht, wie die Polizei mitteilte. Noch sei unklar, ob es sich dabei um einen Erwachsenen oder um ein Kind handele.

Unterricht wird nach Entwarnung fortgesetzt

Die Feuerwehr vermutet, dass das Gas aus einem Schulzimmer durch eine offene Tür auf den Flur gelang. Weil in diesem Moment viele Schülerinnen und Schüler durch diesen Gang liefen, war die Zahl der Verletzten so hoch. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Luft in der Schule, der Unterricht konnte nach einer Entwarnung laut Feuerwehr weitergehen. Um welches Reizgas es sich handelte, habe man trotz einer Messung nicht herausfinden können. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache.

Beleidigungen, Schlägereien, Messerangriffe - an Schulen in Österreich, Deutschland und der Schweiz nimmt die Gewalt immer mehr zu. Warum ist das so? 30.09.2024 | 27:51 min

Polizeisprecher: "Hochgefährliche Substanz"

Der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft GdP, Benjamin Jendro, wird auf X zitiert: "Es ist nicht der erste Fall dieser Art und deshalb sollten wir langsam aber sicher ernsthaft darüber sprechen, wie Minderjährige immer wieder an diese Waffen geraten."

X-Post der Gewerkschaft der Polizei Berlin Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Zwar würde Reizgas einigen Menschen zum Schutz vor Übergriffen dienen, so der Sprecher, es handle sich jedoch um eine "hochgefährliche Substanz, die nicht in Kinderhände gehört und auch nichts an Grundschulen zu suchen hat".

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel