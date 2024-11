Brennpunkt-Schule in Berlin: Wo Lehrer ihre Schüler fürchten

Der Hilferuf der Lehrer einer Berliner Schule klingt dramatisch. Richtiger Unterricht sei kaum noch möglich, schreiben die Pädagogen der Friedrich-Bergius-Schule aus Friedenau in einem Alarmbrief an die zuständige Schulaufsicht. Aggressive Schüler bedrohten Lehrer und würden sich gegenseitig mobben.

Das Lehrer-Kollegium vermisst die Unterstützung der Schulbehörde und des Berliner Senats. In einem siebenseitigen Brief, der der dpa vorliegt, hat das Kollegium nun um Hilfe gebeten. Der "Tagesspiegel" berichtete zuerst.

Chaos auch im Umkreis der Schule

