Verdächtige von Bombendrohungen ermittelt

"Ihr Ziel war es, aufwendige Polizeieinsätze herbeizuführen, das öffentliche Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in empfindlicher Weise zu stören und zu erschüttern und größere Bevölkerungsteile, insbesondere auch das nähere Umfeld der bedrohten Institutionen, in erheblicher Weise zu beunruhigen," erklärten das baden-württembergische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Stuttgart in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung . Zudem sollte eine "möglichst große mediale Aufmerksamkeit" erreicht werden, hieß es darin.