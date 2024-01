Drogenschmuggel: Tonnenweise Kokain über deutsche Häfen

Im Rekordjahr 2021 wurden in Deutschland sogar rund 21 Tonnen Kokain aus dem Verkehr gezogen - davon allein in Hamburg 19 Tonnen. Hinzu kommt, dass in anderen Bundesländern oder im Ausland entdeckte Kokainlieferungen teilweise über deutsche Häfen kamen, ohne dort entdeckt zu werden. So beschlagnahmten Zoll und Polizei im März vergangenen Jahres in Brandenburg rund 1,2 Tonnen Kokain, die sich in einer Bananenlieferung an einen Großhändler befanden. Diese hatte Deutschland zunächst per Schiff erreicht.