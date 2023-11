Mord an Babys: Krankenschwester in Großbritannien verurteilt

Eine britische Krankenschwester ist nach einem aufsehenerregenden Prozess wegen Mordes an sieben Babys schuldig gesprochen worden. Das Gericht in Manchester verurteilte die 33-Jährige zudem wegen versuchten Mordes an sechs weiteren Säuglingen auf der Neugeborenenstation eines Krankenhauses im nordwestenglischen Chester. Ein Strafmaß wurde am Freitag noch nicht bekannt gegeben.