Klage gegen Beamten:Londoner Polizisten verzichten auf Waffe

Nachdem ein Polizist in Großbritannien nach einem tödlichen Schuss wegen Mordes angeklagt worden ist, gibt es nun Protest innerhalb der Londoner Polizei. Einem BBC-Bericht zufolge sollen mehr als 100 Einsatzkräfte ihre Erlaubnis zum Tragen von Waffen vorübergehend abgegeben haben. Die Beamten seien besorgt, weil die Anklage deutlich mache, dass sie wegen Entscheidungen unter sehr schwierigen Umständen vor Gericht gestellt werden könnten.

Die Londoner Polizei sieht sich zunehmendem Misstrauen ausgesetzt. Ein Untersuchungsbericht belegt Fälle von Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie. 21.03.2023 | 1:29 min

Rassismusvorwürfe nach Tod eines Schwarzen

Er war mit einem Schuss durch die Windschutzscheibe seines Autos getötet worden, nachdem Polizisten ihn wegen eines Vorfalls am Vortag verfolgt und gestoppt hatten. Wie eine Untersuchung ergab, galt er aber nicht als Verdächtiger. Angehörige und Aktivisten hatten auch mit Protestmärschen Aufklärung gefordert.

Skandalöse Zustände bei der Londoner Polizei. 22.03.2023 | 1:56 min

Großbritanniens Innenministerin wirbt um Verständnis für Polizisten

Innenministerin Suella Braverman kündigte daraufhin eine Untersuchung an. Bewaffnete Beamte müssten in Sekundenbruchteilen Entscheidungen unter hohem Druck treffen, teilte sie beim Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, mit.

Polizeichef Mark Rowley begrüßte ihre Ankündigung. Es gebe bei bewaffneten Polizisten die Sorge, dass sie - auch wenn sie sich an das hielten, was sie in der Ausbildung gelernt hätten - mit langwierigen Gerichtsverfahren konfrontiert seien, schrieb er.