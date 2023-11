Einsatz in Gummersbach: Polizeikugeln treffen auch Passanten

In Gummersbach greift ein mutmaßlicher Ladendieb Polizisten mit einem Messer an. Die Polizei schießt. Besucher eines Imbisses gegenüber haben die dramatische Szene beobachtet. 15.11.2023 | 2:00 min

Nach den Polizeischüssen auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann in Gummersbach bei Köln ist der 30-Jährige außer Lebensgefahr. Er liege noch im Krankenhaus, sein Zustand sei stabil, teilte der Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft, Ulrich Bremer, am Mittwoch mit.

Zudem seien zwei Passanten bei dem Vorfall am Dienstag in der Fußgängerzone durch Kugeln verletzt worden: Ein 43-Jähriger sei am Gesäß getroffen worden und befinde sich im Krankenhaus.