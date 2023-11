München: Museumsmitarbeiter verkauft geklaute Gemälde

Der geständige Angeklagte war von Mai 2016 bis April 2018 als technischer Mitarbeiter in der Sammlungsverwaltung eines Münchner Museums beschäftigt und hatte dort Zugriff auf das Lager, in dem Gemälde verwahrt wurden.

Drei Gemälde aus Münchner Museum entwendet

Nach Gerichtsangaben nutzte er den Zugang, um das Gemälde "Das Märchen vom Froschkönig" von Franz von Stuck gegen eine Fälschung auszutauschen. Das Original bot er zur Versteigerung in einem Münchner Auktionshaus an, das das Bild für 70.000 Euro an eine Galerie in der Schweiz verkaufte.