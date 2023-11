Nachlass: Mercury-Versteigerung übertrifft Erwartungen

Freddie Mercurys silberner Schlangenarmreif, den er im Bohemian-Rhapsody-Video von 1975 trug, wurde für den hundertfachen Schätzpreis versteigert. So viel erzielte noch kein Schmuckstück eines Stars.

Eine Versteigerung von Gegenständen aus dem Nachlass von Queen-Sänger Freddie Mercury hat gleich am ersten Abend alle Erwartungen übertroffen. 59 der insgesamt mehr als 1.400 Auktionsstücke wurden für umgerechnet mehr als 14 Millionen Euro verkauft, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte.

Interessenten aus 61 Staaten, die vor Ort, online und am Telefon mit dabei waren, überboten sich während der rund viereinhalbstündigen Auktion ständig aufs Neue und brachten damit sogar kleinere Gegenstände auf Rekordsummen.

Höchster je erzielter Wert für Schmuckstück eines Stars

Unter anderem wurde ein silberner Armreif in Form einer Schlange versteigert, den Mercury einst zu einem elfenbeinweißen Catsuit trug: Er wechselte für umgerechnet mehr als 800.000 Euro den Besitzer - das Hundertfache des Schätzwertes. Noch nie sei bei einer Versteigerung für ein Schmuckstück eines Rockstars mehr gezahlt worden, so Sotheby's.

Den Auftakt zur Versteigerung machte die mit Botschaften von Fans beschriebene, grüne Gartentür zu Mercurys Haus in Kensington, die erst nach einer 20-minütigen Bieterschlacht für mehr als 480.000 Euro versteigert wurde. Der obere Schätzpreis für die Tür hatte bei knapp 30.000 Euro gelegen.

Gut 1,6 Millionen Euro für Song-Notizen

Versteigert wurden auch einige von Mercurys schrillen Bühnenkostümen und handgeschriebene Entwürfe zu Hit-Songs von Queen wie "We are the Champions". Ein altes Blatt Papier mit Mercurys handgeschriebenen Notizen für "Bohemian Rhapsody" brachten 1,6 Millionen Euro ein.