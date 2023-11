Versteigerung: Besitztümer von Freddie Mercury unterm Hammer

Versteigerung in London

Kostüme, Kunstwerke, Manuskripte: Mehr als 1.300 Stücke des verstorbenen Queen-Frontmanns Freddie Mercury werden erst ausgestellt und dann versteigert - auch seine berühmte Krone. 05.08.2023 | 2:34 min

Mit Spannung blicken Musikfans aus aller Welt nach London: Am Abend soll die Versteigerung von mehr als tausend Besitztümern des verstorbenen Queen-Frontmanns Freddie Mercury beginnen. Im Angebot sind unter anderem Bühnen-Outfits, Kunstwerke und handschriftliche Songtexte.

Sechs Auktions-Termine für Besitztümer von Freddie Mercury

Das Auktionshaus Sotheby's erwartet im Laufe der auf insgesamt sechs Termine angesetzten Auktion Einnahmen in Höhe von mindestens sechs Millionen Pfund (knapp sieben Millionen Euro).

Zur Versteigerung angeboten wird unter anderem der Flügel, auf dem der 1991 verstorbene Mercury den Welthit "Bohemian Rhapsody" komponierte. Der Musiker hatte das Yamaha G2 Baby Grand Piano 1975 für 1.000 Pfund gekauft - nun soll es nach den Hoffnungen von Sotheby's zwischen zwei bis drei Millionen Pfund einbringen.

Er war einer der großen Superstars und wird noch immer verehrt. Freddie Mercury starb vor 30 Jahren und ist doch allgegenwärtig. 24.11.2021 | 2:14 min

Unbekannter Textentwurf von "We Are The Champions"

Zudem werden handschriftliche Text- und Notenaufzeichnungen zu dem Song versteigert. Die insgesamt 15 Seiten Manuskript sollen bis zu 1,2 Millionen Pfund erzielen. Ebenfalls im Angebot ist Mercurys legendärer "Königsmantel" aus rotem Samt und Kunstfell sowie die dazugehörende Krone, mit welchen er während der "Magic"-Tour von Queen 1986 die Fans begeisterte.

Das Outfit hatte sich Mercurys Freundin Diana Moseley ausgedacht, sie bediente sich dabei bei Königen: Die Imitation der gold- und juwelenbesetzten Krone erinnert an die Edwards-Krone des britischen Königshauses. Das Original war zuletzt vor einem Jahr bei der Krönungszeremonie für Charles III. zum Einsatz gekommen. Der reich geschmückte rote Samt-Umhang wiederum sollte an die Krönung von Napoleon erinnern. Das Outfit mit Krone und Mantel wird auf 60.000 bis 80.000 Pfund geschätzt.

Auch beim Tour-Abschlusskonzert am 9. August 1986 im englischen Knebworth trug der Frontmann der Gruppe das Outfit - es war sein letzter Bühnenauftritt mit Queen. Ein bislang unbekannter Textentwurf zum Queen-Hit "We Are The Champions" wird ebenfalls versteigert. Die neunseitige Handschrift könnte 200.000 bis 300.000 Pfund erzielen.

Kunstwerke von Picasso und Matisse

Außerdem sind von Mercury gesammelte Kunstwerke von Pablo Picasso und Henri Matisse, ein alter japanischer Holztafeldruck und ein Jahrhundert altes Fabergé-Edelstein-Set im Angebot. Aber auch profanere Dinge wie ein abgewetzter Küchentisch suchen einen neuen Besitzer.

Queen-Leadgitarrist Brian May über Freddie Mercury. 24.11.2014 | 2:12 min

Nach Mercurys Tod im Jahr 1991 waren die von ihm in seinem Haus in London zusammengetragenen Besitztümer jahrzehntelang relativ unberührt geblieben. Zur Auktion gegeben werden sie nun von Mary Austin, einer der engsten Freundinnen von Mercury, die ihn auch in seinem Haus versorgte.

Erlös zum Teil für Kampf gegen Aids

Einen Teil der Erlöse will sie dem von Mercurys Bandkollegen gegründeten Mercury Phoenix Trust und der Stiftung von Popstar Elton John geben, die sich beide dem Kampf gegen Aids widmen, der Krankheit, an der Mercury starb.

Der Musiker Elton John hat sich von der Bühne verabschiedet. Er gab wie angekündigt in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee. 09.07.2023 | 0:24 min

Im Vorfeld der Auktion sagte Austin:

Ich hatte die Freude und das Privileg, von all diesen wundervollen Dingen umgeben zu leben, die Freddie ausgewählt und geliebt hat. Mary Austin, Mercury-Vertraute