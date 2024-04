Narendra Modi und ein Indien zwischen Aufschwung und Spaltung

Ob es so weitergeht, werden vor allem die Parlamentswahlen in Indien zeigen, die seit dem 19. April laufen und noch bis zum 1. Juni andauern. In diesem Zeitraum sind rund 990 Millionen registrierte Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ihre Stimme bei der Wahl in der größten Demokratie der Welt abzugeben. Viele Wahlbeobachter gehen jedoch von einer Wiederwahl der BJP und Narendra Modis aus.