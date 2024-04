Indien: Wahl in der größten Demokratie der Welt

Modis Politik des "Hindus First" sei in der Bevölkerung Indiens sehr beliebt, sagt sein Biograf Nilanjan Mukhopadhyay in einem Gespräch mit dem ZDF. Modi sei der Ansicht, dass es in einem Land mit einer Hindu-Mehrheit den Hindus vorbehalten sei, die politische und kulturelle Realität zu gestalten, so Mukhopadhyay. Moslems und Christen seien zwar willkommen, müssten sich aber der hinduistischen Kultur unterordnen.