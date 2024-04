Niedersachsen: 800 Einsatzkräfte suchen weiter nach Arian

Hunderte suchen nach vermisstem Jungen

In der Nacht zu Sonntag wurde auf eine "leise Strategie" gesetzt, die Suchtrupps sollten Lärm vermeiden und in kleinen Gruppen zu Fuß nach dem Jungen suchen, erklärte die Polizei Rotenburg am Samstag, in der Hoffnung, dass sich der Sechsjährige dann zu erkennen gibt.

An Land liefen Helfer den Fluss zu Fuß ab. Weitere Einsatzkräfte durchkämmten das Gebiet zwischen Elm und der Gemeinde Oldendorf. In dem Gebiet beobachtete ein dpa-Reporter am Samstag, wie etwa 30 Bundeswehrsoldaten eine Weide kontrollierten. Sie liefen verteilt in einer Reihe und suchten den Boden ab. Anders als am Freitag konzentrierte sich die Suche nicht auf Elm.