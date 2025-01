Razzien wegen Staatskanzlei-Sanierung in NRW: Korruption?

Die Staatskanzlei des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen wird bereits seit Jahren modernisiert. Doch bei der Sanierung kam es wohl zu Korruption - ein möglicher Schaden in Millionenhöhe.

Verdacht: Bestechung und Bestechlichkeit

Am frühen Dienstagmorgen waren weit mehr als 100 Ermittler im Einsatz. Durchsuchungen fanden nach Angaben des LKA unter anderem in Düsseldorf, Neuss, Mönchengladbach, Erkrath und Münster statt. Es gehe unter anderem um den Verdacht der Bestechung und Bestechlichkeit sowie wettbewerbsbeschränkende Absprachen.

Die historische Staatskanzlei der NRW-Landesregierung steht direkt am Rheinufer. Lange lag das Gebäude aus dem Jahr 1911 im Donröschenschlaf. Die ehemalige "Villa Horion" war dem damaligen Ministerpräsidenten Wolfgang Clement nicht modern genug, 1999 zog das Büro in das klotzige Stadttor am Landtag. Unter CDU-Ministerpräsident Armin Laschet dann die Rückbesinnung: 2017 ging es zurück in das bescheidene Gebäude am Rhein.