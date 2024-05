Panama Papers: Anklagen in der Steueroase

Jürgen Mossack ist sichtlich genervt von der Aufmerksamkeit am Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales in Panama-Stadt und sichtlich gealtert seit April 2016, als er zuletzt im Fokus der Weltöffentlichkeit stand.

Von der Veröffentlichung bis zum Prozess vergingen acht Jahre

Mossack Fonseca ist längst aufgelöst, ebenso ihre Dutzenden Filialen in aller Welt und Tausende jener berüchtigten Briefkastenfirmen, die aus Panama verwaltet wurden. Auch die Kunden der Kanzlei sind längst weitergezogen, genau wie die Angestellten. In etlichen Ländern wurden Gesetze verschärft, weltweit schätzungsweise rund zwei Milliarden Euro eingetrieben.

Bei den sogenannten Panama Papers handelt es sich um interne Dokumente der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die der Süddeutschen Zeitung 2015 zugespielt wurden. Fast 400 Journalisten aus aller Welt haben die Unterlagen zusammen mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ausgewertet und ihre Ergebnisse im April 2016 veröffentlicht. Die Recherche wurde unter anderem mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Im Sommer 2017 kaufte das Bundeskriminalamt die Panama Papers-Unterlagen von dem bis heute anonymen Whistleblower an und startete umfangreiche Ermittlungen.

2020 stellten deutsche Behörden nicht nur internationale Haftbefehle auf Mossack und Fonseca aus, sondern auch auf einen Schweizer namens Christoph Zollinger. Zollinger war lange neben Mossack und Fonseca dritter Partner der Kanzlei, hat sich dann aber wieder in die Schweiz zurückgezogen. Im Juni 2023 wurde er in Abwesenheit vor dem Landgericht Köln angeklagt, das Hauptverfahren wurde bislang nicht eröffnet. Zollinger lässt die Vorwürfe über seinen Anwalt zurückweisen.

Der Vorwurf in Deutschland: Gründung einer kriminellen Vereinigung

Konkret geht es unter anderem um die Korruptionsaffäre bei Siemens, die 2007 aufgedeckt wurde. Der in München ansässige Weltkonzern hatte jahrelang über schwarze Kassen in zahlreichen Ländern Entscheidungsträger bestochen, um an Aufträge zu kommen.