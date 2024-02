Razzia in Hessen gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern

Bei einem großen Polizei-Einsatz sind Ermittler in Hessen gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern vorgegangen. Rund 240 Beamte durchsuchten im Auftrag der hessischen Staatsanwaltschaften vergangene Woche 56 Wohnungen, wie das hessische Landeskriminalamt (HLKA) am in Wiesbaden mitteilte.