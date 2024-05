Frankfurt: Schildkröte "Lucky" überlebt Ausflug auf Autobahn

Viel Glück hatte eine Schildkröte auf der Autobahn 661 in Frankfurt am Main: Das Tier hatte mehrere Spuren einer Autobahn überquert - und blieb dabei unverletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ihr die Schildkröte am Sonntagmorgen in Höhe der Anschlussstelle Heddernheim gemeldet.