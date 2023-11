Versuchte Triebwerkabschaltung: Pilot nahm Magic Mushrooms

Psychedelika sind in Großbritannien wieder im Kommen. Eine neue Generation junger Briten findet Gefallen an "Hippie-Drogen" wie LSD und Magic Mushrooms - trotz unberechenbarer Folgen. 10.11.2021 | 43:46 min

Wie es zur versuchten Triebwerkabschaltung kam

Flugbegleiterinnen hätten ihn an den Handgelenken fixiert und ihn in den hinteren Bereich der Maschine gesetzt. Die Maschine sei dann nach Portland umgeleitet worden. Beim Landeanflug habe der Mann plötzlich versucht, nach dem Riegel am Notausgang zu greifen. Eine Flugbegleiterin habe ihn aber stoppen können, indem sie ihre Hände auf seine Hände gepresst habe, hieß es.

Pilot wird versuchter Mord vorgeworfen

Staatsanwälte in Oregon leiteten ein Strafverfahren gegen den Piloten wegen versuchten Mordes in 83 Fällen ein. Vor Gericht in Multnomah County plädierte er auf nicht schuldig. Bundesstaatsanwälte erhoben unterdessen den Vorwurf der Behinderung einer Flugbesatzung gegen den Piloten, was mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden kann.