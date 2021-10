Aus dem Giftschrank der Natur

Die Wirkung von sogenannten „Magic Mushrooms“ ist berauschend. Bereits in der Hippiebewegung - in den 1960er und 1970er Jahren - experimentierte man mit diesen Drogen, bei falscher Dosierung nicht selten mit tödlichen Folgen. Ursprünglich verwendeten Indigene Mittelamerikas die Pilze zu spirituellen Zwecken. Heute liegt die Hoffnung auf psychoaktiven Inhaltstoffen dieser sogenannten „Zauberpilze“ für die Therapie von Depressionen, Beispiel Psilocybin. Man glaubt, den Stoff erfolgreich in der Psychotherapie einsetzen zu können. In Kanada und den USA ist Psilocybin bereits seit 2020 ein legales Therapeutikum. Erstmals seit 50 Jahren wird es nun auch in Deutschland gegen Depressionen getestet.