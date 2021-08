Schleichender Wandel: Killerpilze auf dem Vormarsch?

Im Untergrund werden die Karten neu gemischt, sodass inzwischen sogar ein Waldspaziergang lebensbedrohliche Folgen haben kann. Ganz ohne Genuss eines Pilzes. So erkrankten an der kanadischen Westküste auf Vancouver Island vor einigen Jahren zunächst Hunde und Katzen an einer mysteriösen Infektion, dann auch Menschen. Sie leiden plötzlich an hartnäckigem Husten, Kopfschmerzen, Fieber. Ihre Röntgenbilder zeigen Schatten auf der Lunge. Schließlich entlarven Forschende die Ursache: Eine Infektion mit einem Hefepilz. Der Pilz lebte bislang nur im Boden tropischer Gebiete – wie konnte er sich so hoch in den Norden durchschlagen? Zudem erkrankte früher auch so gut wie niemand an diesem Pilz. Wie entwickelte sich der an sich harmlose Organismus unbemerkt zum Killer?