"Für mich stand immer fest: Was ich einmal anfange, bringe ich auch zu Ende. Dementsprechend war ich mir auch sehr sicher in meiner Entscheidung, Lehrerin zu werden. Ich hatte vor Beginn des Studiums ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Nachmittagsbetreuung für Grundschüler gemacht und zwei Orientierungspraktika absolviert. Nach einigen Semestern im Studium für das Lehramt an Haupt- und Realschulen fing ich dann aber an, an meinem Glaubenssatz zu zweifeln.