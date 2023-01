Die Bischöfe der Kirche von England haben sich am Freitag bei LGBTQI+-Personen für die Ablehnung und Ausgrenzung entschuldigt, mit der die Gemeinschaft in der Vergangenheit konfrontiert war. Die feindseligen und homophoben Reaktionen seien beschämend gewesen. "Wir haben euch nicht so geliebt, wie Gott euch liebt, und das ist zutiefst falsch", schrieben die Bischöfe in einem offenen Brief.