Mit Blick auf das Erdbeben im benachbarten Marokko sagte der per Video aus Tunesien zugeschaltete Tamer Ramadan bei einer UN-Pressekonferenz in Genf, die Lage in Libyen sei mindestens so verheerend wie in Marokko. Ramadan ist Leiter der Libyen-Delegation beim Internationalen Verband der Gesellschaften des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds.