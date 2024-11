Nach den ersten Singles kommt am Freitag das neue Album von Linkin Park auf den Markt. "From Zero" hat die Fans überrascht, auch Metalmusiker Christof Leim. Der Titel "Two Faced" klinge zum Beispiel nach "gutem alten Linkin-Park-Stoff". Das sei die Musik, mit der die Band berühmt geworden ist:

Viele Stilelemente sind typisch für Linkin Park

Man spüre weiterhin "die Spurenelemente von diesen ganzen Experimenten", für die die Band bekannt sei. Die Rocker seien nie stilistisch eingeschränkt gewesen und so gebe es auch jetzt "keine hundertprozentige Retro-Veranstaltung". Gleichwohl beziehe sich die Band vor allem auf ihren eigenen Stil, statt auf andere Entwicklungen in der Rockmusik.

Neuanfang nach Chester Benningtons Tod

Die Rückkehr nach einem Todesfall sei natürlich immer schwierig. Rockfans würden da an die Situation von AC/DC 1980 denken. Damals verstarb der Sänger Bon Scott, als die Band gerade auf dem Weg nach oben war. Die Band fand einen neuen Leadsänger und nahm mit ihm nach wenigen Wochen das Album "Back in Black" auf - einen der größten Klassiker der Rockgeschichte.

Linkin Park will auf Tour

Den Albumtitel "From Zero" könne man so interpretieren, als würden sie von vorne anfangen. Das sei aber wohl eher ein Understatement. "Sie gehören zu den erfolgreichsten Bands der letzten Dekaden." Linkin Park würde nicht von Null anfangen in geschäftlicher Hinsicht oder was Popularität angeht. Aber sie müssten viele Fans neu überzeugen, sagt der Experte. Leere Hallen werde es aber sicherlich nicht geben, wenn Linkin Park 2025 auf Tournee geht.