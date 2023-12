Stromausfall legt Mainz lahm: Blackout statt Lichterglanz

Stromausfall legt Stadt lahm : Mainz: Blackout statt Lichterglanz

09.12.2023 | 18:53 |

So fühlt sich ein Blackout an: Das konnten die Mainzer am Samstag für eine Stunde testen - unfreiwillig. Leute steckten in Fahrstühlen fest, Kassen gingen nicht, Ampeln fielen aus.