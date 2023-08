Die Ermordung von Maria Bögerl erregte bundesweit große Anteilnahme und gilt als einer der rätselhaftesten Kriminalfälle der jüngeren Zeit in Deutschland. Die Öffentlichkeit war von Anfang an eng eingebunden, so wandten sich der Ehemann und die Kinder der Entführten vor dem Fund ihrer Leiche in einem dramatischen öffentlichen Appell an den oder die Täter.