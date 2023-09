Das Wohnviertel der Familie in der Stadt Amizmiz in der Nähe des Bebenzentrums liegt zu weiten Teilen in Trümmern. Bei der Katastrophe in der vergangenen Woche kamen - laut staatlichen Zahlen - bisher fast 3.000 Menschen ums Leben. In Amizmiz scheinen alle mindestens einen Menschen zu kennen, der ums Leben kam.