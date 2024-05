Unwetter Norddeutschland: Unfälle und vollgelaufene Keller

Ein Unwetter hat in Mecklenburg-Vorpommern und Teilen Schleswig-Holsteins am Sonntag für zahlreiche Unfälle gesorgt. Alleine auf den Autobahnen 19 und 20 in Mecklenburg-Vorpommern kam es zu sieben Unfällen, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Demnach prallten mehrere Fahrzeuge gegen Leitplanken.