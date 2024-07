Bling-Bling-Business: Der wahre Preis für Billigschmuck

Unschlagbar billig, dazu Gratisartikel und Gewinnspiele: Vor nicht mal einem Jahr startete die Shopping-App Temu in Deutschland — und führt seitdem die deutschen App-Charts an.

Giftige Schwermetalle im Schmuck

Nicht verkehrsfähig – aber billig

"Einige der Schmuckstücke bestanden bis zu siebzig Prozent aus Cadmium", stellt Dr. Anderie fest. Vier Produkte sind so stark belastet, dass das Prüflabor sie als "nicht verkehrsfähig" eingestuft. Das bedeutet: Die Produkte überschreiten die gesetzlich geltenden Grenzwerte und dürften in Deutschland eigentlich nicht verkauft werden.

