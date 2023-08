In der südkalifornischen Mojave-Wüste kämpfen weiter mehr als 400 Helfer gegen ein Feuer an. Der am Freitag ausgebrochene Brand in dem Schutzgebiet Mojave National Preserve mit seinen berühmten Joshua-Bäumen sei jetzt zu rund 30 Prozent eingedämmt, teilte die Parkverwaltung am Mittwoch (Ortszeit) mit.